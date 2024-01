Christian Chávez dice que será más ''queer'' tras críticas por su traje de charro rosa

Ciudad de México.- Christian Chávez se sinceró sobre la polémica que vivió al portar un traje de charro rosa en los conciertos de RBD.

Chávez reveló en una carta al Today Show que se propuso abrazar a su verdadero yo y trabajar para bogar contra la violencia LGBTQ+, después de que la agrupación de RBD anunciara su gira tras 15 años de ausencia.

En 2007, hace unos 17 años, un sitio web llamado Latin Gossip me delató. Fue realmente difícil. Solo tenía 23 años y no tenía a nadie a quien recurrir para que me guiara sobre cómo manejarlo todo. En México me convertí en el primer artista latino en hablar honestamente sobre mi sexualidad; en ese momento ni siquiera Ricky Martin estaba fuera… Cuando me descubrieron, mucha gente (productores, amigos, incluso mi propio padre) solía decirme ‘Ahora tienes que ser un tipo muy masculino. Nadie puede ver ninguna parte femenina de ti, porque no te van a aceptar ni a contratarte para nada’. Fue como salir de un armario y luego meterse en otro. Estaba fuera, pero en realidad no estaba siendo yo mismo. Y eso realmente me dolió el alma”