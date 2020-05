Christian Chávez amenazó con suicidarse, confiesa su ex novio

Maico Kemper, ex pareja de Christian Chávez, rompió el silencio para dar diversos detalles de lo que él llama su “relación toxica” con el ex RBD.

Asegurando que su interés no es estar en el ojo público, el estilista holandés reveló:

Esto ha sido muy difícil, ésta relación fue una relación tóxica; me costó mucho salir de esa relación, ya que cada vez que intentaba hacerlo, él (Christian) amenazaba con suicidarse, dos veces se sentó en el techo y quiso saltar, enfrente de mí, la segunda vez que pasó llame a una amiga por FaceTime, el 4 de abril, y ella lo vio todo, entonces así que quiero de regreso mi vida, rehabilitarme en todos los aspectos”.

Posteriormente, Kemper subrayó que no tiene ningún deseo de saber nada del actor y cantante. “No quiero volver a ver a Christian nunca, no quiero escuchar nada de él… es tiempo de que Christian acepte lo que hizo en vez de culparme. Entiendo que intentaba cubrir su propia imagen junto con su management para hacerme ver mal, como ya lo hizo en el pasado”.

Asimismo, Maico aceptó que durante las discusiones hubo intercambio de declaraciones, pero negó haberle hecho algún daño físico a Christian. “Nunca le pegué, nunca fui agresivo con él, en realidad lo cuidé mucho, lo cual mucha gente cercana a él lo sabe, como su familia… yo no merecía ser tratado así”.

Acto seguido, el estilista acusó al histrión de grabar varias imágenes para perjudicarlo. “Hay videos por ahí de mí, de la noche del 24 de abril, antes del ataque, antes de la herida en mi cabeza, donde me veo enojado, alcoholizado y desnudo… Christian hizo estos videos para amenazarme con ellos”.

Hasta este momento el ex integrante de la telenovela Rebelde no ha brindado más declaraciones respecto a las confesiones de su ex pareja.