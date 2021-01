Christian Chávez: "Nadie puede quitarme mi paz", asegura tras caótico 2020

ESTADOS UNIDOS.- El cantante y actor Christian Chávez está en Miami, terminando las grabaciones de más reciente proyecto: 'La suerte de Loli' (que se estrena por Telemundo este 26 de enero); el integrante de RBD no pierde su sonrisa al hablar acerca del aprendizaje que el caótico año 2020 dejó en su vida.

Christian se enfrentó a diversos y duros rumores acerca de su entorno personal, así como a la separación de su ex pareja, el estilista Maico Kémper, quien incluso lo denunció por supuestas agresiones físicas y violencia. Después de estos difíciles momentos, a los que se sumó el Covid-19, Chávez se renovó en todos sentidos.

"Lo que más me ha enseñado esta pandemia y todos estos momentos tan difíciles que viví desde 2020, es que yo tenía la onda de querer complacer a las personas, que siempre me quisieran, que hablaran bien de mí y tuvieran una buena imagen, pero aprendí que nada ni nadie pueden robar mi paz, si yo no lo permito", ,declaró Christian Chávez.

El actor aseguró que descubrir esta nueva filosofía de vida que aplica para sus buenos y malos momentos, así como enfrentar todos los rumores y procesos legales que lo han seguido últimamente, ha sido "maravilloso porque pasé mucho tiempo preocupándome por lo que los demás decían de mí o pensaban.

"Y poder saber que no importa lo que estén diciendo de mí, si yo estoy bien, puedo mantener mi centro, que nada termine con mi paciencia, creo que es uno de los aprendizajes más fuertes, no solamente en este año, sino ya es para toda mi vida", agregó Christian.

Otro de los grandes aciertos que le dejó el pasar por momentos tan oscuros fue el dejar atrás todas las máscaras y por fin "poder ser yo, soltarme. Antes tenía mucho miedo de serlo, quería siempre interpretar a una persona que no era y últimamente he hecho las cosas como a mí me gustan", compartió Chávez.

El cantante confesó que ahora ya abraza incluso al que considera que es su lado menos luminoso: "Uno tiene la parte que dice: 'Es mi lado oscuro y tengo que pelear contra él', pero el año pasado aprendí que esa oscuridad es también parte de mí, entonces el encontrar un punto medio es lo mejor que pude hacer".

Ahora, el Christian que se muestra es uno que sabe que tiene sus momentos no tan positivos, pero los abraza con la idea, que reiteró en más de una ocasión, de que "nada me puede quitar mi paz porque lo juro, no había entendido bien de que se trata de que tú la mantengas, y lo he probado el último año (risas) y este 2021.

"Es maravilloso porque entonces yo soy el que toma las riendas", aceptó Chávez, quien al tiempo consideró que este nueva forma de ver y hacer las cosas le ha traído éxitos tan importantes como el más reciente reencuentro con RBD, que se convirtió en el evento latino de mayor recaudación en el año.

"Fue muy especial, mágico, desde que empezamos a ensayar, yo estaba grabando acá (en Miami, 'La suerte de Loli'), pero aún así, en los camerinos, cuando no tenía escenas, me ponía las coreografías que me mandaban en video, a ensayar las canciones y esta vez lo disfrute como un niño", declaró el cantante.

El artista explicó que esta fue la mejor manera de "cerrar ese ciclo de una forma tan bonita y dándole a la gente algo que yo sé que estaban esperando, fue maravilloso, es indescriptible lo que siento". El intérprete también quiso dejar en claro que después de su reencuentro, él no presentó ningún contagio de Covid-19, a diferencia de Anahí.

"La verdad es que no se puede saber a ciencia cierta dónde fue o quién fue (el que te contagió), esa es la cosa de este virus que si de pronto saliste a la calle, tocaste algo… es imposible saberlo, lo que puedo decir es que a mí por estar acá (en las grabaciones de la telenovela), me hacen dos pruebas cada tercer día", comentó.

Chávez confirmó que hasta el momento todas las pruebas que se ha realizado para tener la certeza de que no tiene Covid-19 han salido negativas: "Me tienen muy controlado en ese sentido (la producción de 'La suerte de Loli')", e insistió en que "nadie (a parte de Anahí) del concierto salió contagiado".

Un estreno esperado

Christian está orgulloso de dar vida a 'Matías', que le permite abordar la homosexualidad sin clichés, ya que no es un rol que luche por salir del clóset, sino más bien por tratar de mantener la relación con su esposo, una subtrama importante en 'La suerte de Loli', de Telemundo, que aborda problemáticas actuales desde la comedia.