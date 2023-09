Chris Evans sorprende al casarse en secreto con Alba Baptista; aseguran

HERMOSILLO, SONORA. - Recientemente se ha revelado que los actores Chris Evans y Alba Baptista contrajeron matrimonio el pasado fin de semana en una ceremonia privada. El evento tuvo lugar en la casa de Chris Evans, ubicada en Boston, Massachusetts, y contó con la presencia de amigos y familiares cercanos.



Según el sitio Page Six, la pareja pronunció sus votos en una ceremonia extremadamente discreta para evitar la presencia de la prensa. Se les solicitó a los invitados que firmaran acuerdos de confidencialidad y entregaran sus teléfonos celulares para garantizar que no se tomaran fotos o videos no autorizados durante la ceremonia.

No se han pronunciado al respecto



Aunque no se han proporcionado detalles adicionales, se informa que el evento fue conmovedor. Hasta el momento, ni Chris Evans ni Alba Baptista han confirmado ni desmentido esta información.

Es importante destacar que la pareja ha mantenido su relación en privado desde el principio. El noviazgo de Chris Evans y Alba Baptista se hizo público en noviembre de 2022, cuando Page Six reveló que habían estado saliendo durante más de un año.