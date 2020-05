¡Chris Evans se une a Instagram!

ESTADOS UNIDOS.- La tarde del pasado viernes Chris Evans sorprendió a todos sus fanáticos luego de que apareciera con una cuenta oficial de Instagram.

Cabe agregar que el famoso no es ajeno a las redes sociales, pues lleva ocho largos años manteniéndose muy activo en Twitter donde habla de diversos temas, incluida la política.

Al final de cuentas, el actor terminó por unirse debido a una buena causa: El desafío "ALL IN". El día anterior, había respondido en Twitter la invitación del coprotagonista de Marvel, Chris Pratt, de unirse al desafío ALL IN, escribiendo: "¡Desafío aceptado! Adjuntaré un enlace elegante con detalles mañana”. Y cumplió esta promesa: en Instagram.

"Esta es una gran causa", dijo Evans en su video. “Esto ayuda a las personas que lo necesitan durante esta pesadilla COVID. Así que estoy muy feliz de estar haciendo esto”. Mientras que Pratt ofreció a los fanáticos la oportunidad de ganar un cameo en Jurassic World: Dominion, Evans ofreció un "hangout virtual" con los seis Vengadores originales: Él mismo, Johansson, Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Chris Hemsworth y Jeremy Renner.

Rumores señalan que este no fue el único motivo por el cual se ha hecho una cuenta de Instagram, pues el famoso cuenta con una nueva serie titulada ‘Defending Jacob’. El programa comenzó a emitirse en Apple TV + en abril de 2020. Cuando el servicio de transmisión se lanzó por primera vez en 2019, Jennifer Aniston, estrella de The Morning Show, se unió a Instagram mientras promocionaba su regreso a la televisión.

Así que quizá, se dice que fue alentado por la producción como estrategia de marketing.