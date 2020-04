Chiquis Rivera recordó cuando su madre hizo el #PillowChallenge

Chiquis Rivera en días pasados se sumó al #PillowChallenge compartiendo con sus seguidores una foto sugerente, mostrando parte de sus curvas.

Sim embargo, hoy recordó a su madre quien en el año 2008 se hizo una sesión de fotos, donde solo ocultaba parte de su cuerpo con una pequeña almohada.

En su cuenta en Instagram escribió: "ella empezó el #pillowchallenge hace años atrás en el 2008. @jennirivera #Queen Y quien creen que está detrás del lado creativo de esta sesión de fotos? Sip su servidora YO.. mi Mama y yo siempre hemos sido un #PowerTeam.

Una de las fotos que publicó se la tomó con su madre, durante la sesión de fotografía.

Algunos de sus seguidores comentaron: "Aaaaw que hermosaaa foto... tu eres igual de hermosa mi niña... Dios te siga bendiciendo", "Will forever be number on", "ella es hermosa en todo el sentido de la palabra ".