Chiquis Rivera quiere ser madre soltera

CIUDAD DE MÉXICO.- Carolina Sandoval, ex conductora de “Suelta la Sopa” y una de las mejores amigas de Chiquis Rivera, dio a conocer algunos de los motivos por los que la cantante decidió divorciarse de Lorenzo Méndez.

Aunque la relación de la hija de Jenni Rivera y el ex integrante de la Arrolladora Banda El Limón parecía ir de viento en popa, todo acabó en septiembre luego de que dieran a conocer su separación, y recientemente, su divorcio por “diferencias irreconciliables”.

Ahora, Carolina reveló en una entrevista a Shanik Berman, que Chiquis quiere tener una hija y criarla por cuenta propia.

La Chiquis quiere tener una hija y descubrió que quiere estar sola”, dijo Carolina.

La razón por la cual la hija de Jenni Rivera no querría criar a su hija con su esposo, es porque éste no ha cambiado sus “viejas mañas”, por lo que prefirió hacerlo sola.

“Lorenzo descubrió que no le da la gana de cambiar las mañas que tenía antes de conocerla”, detalló Carolina.

Otra cosa que la ex conductora no pudo pasar por alto fueron las críticas contra Chiquis luego de destaparse su romance con Mr. Tempo, y no dudó en defenderla con garras y dientes.

“Ya basta que la mujer siempre sea la culpable de todo y que, si un hombre hace lo mismo, se toma de manera más ligera. ¿Por qué a la mujer siempre se le busca un calificativo?, ¿por qué entre mujeres agarramos y nos destruimos?, ¿por qué cuando los hombres son los que se van porque se enamoraron de otra mujer, no le dicen los mismos calificativos?”, cuestionó Carolina.

"Tanta facilidad nos dicen infieles o irrespetuosas y a los hombres sí se les ve normal todo lo que hacen. Discúlpenme todos los caballeros que me ven, pero lamentablemente, ¡las mujeres entre nosotras solo sabemos criticarnos y creer que somos mejor que la otra! No se vale, hoy vi el tema de Chiquis y me inspiré en este tema porque no se vale que siempre estén apuntando con el dedo a las mujeres”, sentenció.

Recientemente se dio a conocer que Chiquis interpuso una orden de restricción contra Lorenzo, y que ambos firmaron un acuerdo prenupcial para no pedir manutención al otro.