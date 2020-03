Charlie Sheen desmiente acusaciones de violación de Corey Feldman

Charlie Sheen rompió el silencio luego de que en el documental ‘(My) Truth: The rape of Two Coreys’, el actor Corey Feldman lo señalara por haber violado a su amigo Corey Haim, en el set de grabación de la película ‘Lucas’ en 1986.

“Él me dijo, ‘Charlie me hizo poner en cuatro patas entre dos trailers, me tiró aceite y me violó a plena luz del día. Cualquiera podría habernos visto’”, aseguró Feldman en el documental.

Por su parte, el protagonista de la serie ‘Two and a half men’, aprovechó la entrevista brindada al medio The Huffington Post para desmentir esta acusación expresando: “Estos alegatos enfermos, retorcidos y extravagantes nunca ocurrieron”.

Finalmente, el artista manifestó su deseo de que se tome en consideración lo que la madre de Haim tiene que decir al respecto, pues cabe recordar que en 2017 la señora Judy Haim salió en defensa de Sheen cuando el medio National Enquirer y el actor Dominick Brascia lo acusaron por el mismo crimen.