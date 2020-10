Cellegrini salta de YouTube a la televisión con "Trebel"

¡DIJE QUE SI! ✨ Esto es una realidad y por fiiiiin sucedió. Alguien que me pellizque porque estoy viviendo un hermoso sueño, no puedo explicar todo lo que siento en estos momentos, lo único que sé es que me siento amada y bendecida por poder compartir el resto de mi vida a lado del hombre de mis sueños, el amor de mis vidas, mi cómplice y complemento. Sí, tú @soybanaz y yo somos tal para cual, esto estaba escrito y muero por crecer y envejecer juntos de la mano ❤️ FAMILIA ME LES CASO �� Gracias a todos por su apoyo y amor les juro que les voy a compartir todo el proceso y pues QUÉ VIVA EL AMOR �� Gracias infinitas a @bornminediamonds empresa de diamantes 100% mexicana por sumarse a este mágico momento✨ #BodaBangrini

A post shared by C E L L E G R I N I (@celestepellegrini) on Oct 1, 2020 at 11:30am PDT