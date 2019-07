Céline Dione causa furor usando el collar de “Titanic”

En el marco de la semana de la moda en París, donde diversos artistas eligen llevar un look llamativo y extravagante, Céline Dione optó por revivir la nostalgia y usar el mítico collar de corazón azul de la película Titanic.

La cantante canadiense de 52 años fue captada al salir de su hotel con una gran sonrisa y un look moderno de chaqueta en color gris, con falda y una playera con la leyenda “I love Paris Hilton”, mismo que combinaba a la perfección con la prenda conocida como “el Corazón del Mar”.

Hasta este momento se desconoce si la gargantilla que fuera el objeto más buscado de la cinta que se estrenó hace más de 20 años es una réplica o el real; sin embargo, la artista causó gran impactó con este accesorio.

Cabe destacar que, Céline Dione es la intérprete de la canción “My Heart Will Go On”, tema principal de la película que hasta la fecha es un himno para los amantes del séptimo arte.