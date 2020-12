Celia Lora revela que su "amor" es Víctor Trujillo "Brozo"

CIUDAD DE MÉXICO.-En entrevista con Yordi Rosado, Celia Lora, reveló que su amor es el comediante Víctor Trujillo, quien hace el papel de el payaso "Brozo".

"Y él lo sabe. Me encanta desde que era niña, desde que lo conocí, de beba, desde ahí me enamoré de él. Yo ya se lo dije, él ya no estaba casado cuando lo hice", comentó.

Agregó:

"Nunca ha pasado nada entre nosotros y no creo que nunca pase nada. Y es que es amigo de mis papás, no mam#$$".

Lora dijo que lo que más le gusta de "Brozo" es que es una persona muy inteligente.

"Y es que lo conocí muy chiquita. Es el hombre más inteligente que yo conozco, es muy intelectual, se me hace muy interesante y eso me gusta más que cualquier pende$%%, el físico se acaba, siempre. Pero a mí él me gusta de todos los sentidos".

Por último dijo que también le gusta Michael Jordan y Kylo Ren. Y aprovechó para aclarar que no es bisexual ni lesbiana y que solo le gustan los hombres.