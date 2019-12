Celia Lora reaparece en diminuto bikini y enciende Instagram

CIUDAD DE MÉXICO.-Celia Lora reapareció en Instagram con una sensual foto enseñando piel.

La hija de Alex Lora no había subido fotos polémicas en los últimos días, pero hoy decidió publicar una.

En la imagen se le puede ver con un sexy bikini color rosa pegadito.

Según dijo la polémica actriz porno está en Puerto Escondido, Oaxaca.

Datos para conocer a Celia Lora:

1. Dice que es una mujer disciplinada. Apareció en la revista Playboy. “Si aprendí algo de mi papá fue a trabajar si quieres que te vaya bien”, señala con frecuencia.

2. De los 21 tatuajes que tenía en su cuerpo, han desaparecido cuatro, entre ellos la firma de Ricky Martin y el escudo nacional. “Me los estoy quitando porque ya no me gusta cómo se me ven”.

3. Cuando apareció en Playboy su padre Alex Lora la entrevistó y aseguró que no fue difícil, porque tiene una relación muy abierta con él. “Terminó siendo como una plática entre amigos, fue muy padre y se alargó muchísimo, como una hora”.

4. El sentirse mejor que nunca fue la razón por la que decidió estar en Playboy, y considera que esa actitud se refleja en la fotos.

5. Ha visitado en 11 ocasiones Israel, en unos de sus viajes tomó un curso intensivo de hebreo para hablarlo fluidamente. “Es un idioma que me gusta mucho, la primera vez que fui fue en 2011 y me gustó mucho la religión y el lugar”.

6. El dinero que gana prefiere invertirlo en viajes. “Es lo que más me gusta, no me llenan más las cosas materiales como viajar”.

7. El ser hija de un ídolo como Alex Lora no ha sido para ella un peso extra para destacar, porque antes que todo ella siente una gran admiración por el líder de El Tri.

8. No está interesada en el amor, porque considera que está muy bien soltera.

9. No le teme a la edad. “Pasan los años y cada vez me veo mejor. Nunca tuve prisa por crecer, ni estuve preocupada por cuántos años tengo, al contrario estoy contenta viviendo, sin hijos, gozando mucho mi vida”.