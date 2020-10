Celia Lora hará videos lésbicos con Ignacia Michelson

CIUDAD DE MÉXICO.- Celia Lora está más que lista para elevar la temperatura de sus fans a niveles nunca antes vistos, pues la famosa acaba de confirmar sus planes para grabar una serie de videos lésbicos junto a la influencer chilena Ignacia Michelson.

Estos materiales patrocinados por una revista de caballeros, comenzarán su producción muy pronto, por lo que la hija de Alex Lora decidió que antes debía conocer a quien será su compañera de filmación.

“Yo había visto a Nacha en fotos, pero no sabes si te va a caer bien o habrá química. Desde el primer día, en el segundo que la volví a ver dije ‘¿Qué p*do, tu jalas?’ y se puso súper contenta y sí, pero esto se atrasó obviamente por la pandemia, pero ahorita ya gracias a Dios ya quedamos, 17 y 18 de noviembre ya grabamos", detalló a "Ventaneando".

Son 15 (videos) en total, es de jugar entre nosotras. Yo también llevo otras ideas y a ver qué pasa. Serán desnudos absolutos. Creo que se verá mucho lo bien que nos llevamos y además de lindo va a estar divertido.

Celia Lora reveló que aparecerá al desnudo y en escenas lésbicas en sus nuevos videos sensuales. #Ventaneando ��



Mira la transmisión en vivo y GRATIS de Azteca Uno. �� https://t.co/9syyJmJWXE pic.twitter.com/xf2S8PJv9B — Ventaneando (@VentaneandoUno) October 23, 2020

Celia también se prepara para el reality show de terror “Barak: El Experimento”, que consistirá en sesiones espiritistas con varios influencers invitados como Lizbeth Rodríguez, La Diviza y Víctor González.

“Solo son 10 días que es en vivo, que me gusta, eso sí nunca lo he hecho, nunca he estado en ninguno en vivo, siempre todo ha sido grabado”, detalló.