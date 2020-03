Celebridades que han sufrido filtración de videos íntimos

HERMOSILLO, Sonora.- Con el asentamiento de los celulares como herramienta para guardar documentos y fotos personales, los "hackers" , además de los paparazzis, se han convertido en uno de los peores enemigos de las celebridades.

Varios famosos han sido víctimas de la filtración de materiales íntimos, tales como fotografías y videos. A continuación repasamos algunos de los casos más sonados en el mundo de los famosos de México y del Mundo.

París Hilton

Quizás el caso más sonado de la era moderna. París Hilton y su entonces pareja Rick Salomon filmaron un material pornográfico en 2001 que a la postre fue nombrado "1 Night in Paris". Salomon, sin permiso de la hoy socialite, filtró el video en 2003 poco después de que Hilton estrenara su show "La vida sencilla".

Lo anterior provocó que en 2005 Hilton demandara a Salomon por que además de revelar el material sin su consentimiento, acusó a Salomon, quien lo grabó, de no haberle dado "ni una sola moneda" pese a haber participado.

De acuerdo a reportes, a mediados de dicho año, Paris Hilton fue compensada con 400 mil dólares tras ganar la demanda, parte de esa cantidad la donó a la caridad.

Kim Kardashian

Kim se dio a conocer entre la prensa como amiga y estilista de Paris Hilton, la celebridad citada anteriormente, y adquirió mayor atención luego de que se filtrata una cinta sexual con su novio, el rapero Ray J grabada en Cabo San Lucas, Baja California, México. Tras ello, su popularidad se elevó y en 2007 estrenó un reality show propio "Keeping Up with the Kardashians".

Luis Roberto Alves "Zague"

Un controversial caso previo al Mundial de Rusia 2018, en el que Zague se preparaba para ser comentarista, se llegó a tener la teoría de que la propia empresa en la que trabaja filtró el video íntimo del ex seleccionado nacional. El video también ocasionó el fin de su relación con la periodista Paola Rojas, pues no era para ella.

En el video se ve a Zague en un camerino presumiendo una erección y será recordado por la frase "Impresionanti" con su distintivo acento portugués de Brasil. Su ex compañero de trabajo, José Ramón Fernández, reveló fuera de aire de un programa con David Faitelson que se trataba supuestamente de un video filmado en camerinos de ESPN, pues reconoció la alfombra que aparecía en él.

Orlando Bloom

Imagina pasaer con remos en una especie de mini Kayak al lado de tu novia. Orlando Bloom disfrutaba ese momento con Katy Perry, sostenía el remo mientras ella estaba sentada, el detalle es que el actor inglés estaba completamente desnudo cuando paseaba. Por ello las cámaras que estaban cercanas a la escena no desaprovecharon para captarlo.

User

Se trata de un cantante estadounidense que gozaba de un buen momento durante 2010 cuando sufrió el robo de pertenencias que guardaba en su auto, entre lo robado, además de cámaras de video y joyas se encontraban dos computadoras portátiles. Una de ellas contenía un video sexual de Usher y su ex esposa Tameka Raymond, aunque la mayor parte fue destruida. Raymond ha confirmado que la cinta es real.

Hulk Hogan

El luchador profesional de WWE y la presentadora de radio Bubba the Love Sponge, la ex esposa de Heather Clem Cole, fueron vistos en un video granulado que apareció a principios de 2012.

Hogan demandó a Gawker por $ 100 millones por difamación, pérdida de privacidad y dolor emocional debido al lanzamiento de la cinta.

Ganó una demanda y, el 18 de marzo de 2016, recibió $ 115 millones.

El 10 de junio de 2016, Gawker anunció su declaración de quiebra como resultado directo del juicio monetario contra los documentos de la compañía.

Noelia

Antes de decidir meterse en el mundo de los videos para adultos. Noelia fue presa de los hackers, ya que en junio de 2007, una cinta en la que la cantante puertorriqueña tenía relaciones sexuales su ex novio comenzó a circular en Internet.

Drake Bell

El tan querido actor en México de la serie Drake & Josh, alguna vez tomó la cámara de su celular para tomarse fotografías y videos completamente desnudo, posó en su baño de frente y de perfil mostrando sus partes íntimas.

Se dice que el material era para una mujer, quien al final terminó filtrando las fotografías.

Jennifer Lawrence

La actriz de los Juegos del Hambre ha sido víctima en varias ocasiones de las filtraciones, con su fama adquirida en dicha saga fue blanco de varios hackers.

Bella Thorne

Su caso es algo diferente, la joven actriz decidió publicar por su propia cuenta imágenes íntimas para así evitar ser chantajeada, declaró.

Nick Jonas

En 2018, el ex integrante de los Jonas Brothers se habría filmado tumbado sobre su cama sosteniendo su parte íntima ante la cámara. Dicho material se filtró en Tumblr, pero Nick Jonas optó por no hacer ningún comentario al respecto.

Chumel Torres

El creador de El Pulso de la República se tomó una foto en la que enseñaba su parte íntima. La imagen se viralizó y se hizo tendencia. Chumel hizo mofa de la filtración en varias ocasiones durante su programa de radio "La Radio de la República" con varias bromas en las que aludía al incidente.

Jenni Rivera

Días después de que se filtrara un video íntimo en el que se dudaba si quien aparecía era la "Diva de la Banda", fue la misma cantante quien aseguró que se trataba de ella y en su momento dijo sentirse muy apenada por ser madre de familia, además amenazó con amenazar al responsable de la filtración.

Más tarde se supo que quien salía con Jenni en el video sexual era Edgar Villa, pero argumentó que él no fue quien lo filtró pues es un caballero. La abogada de Jenni declaró que la artista poseía el material para uso personal y no así para distribuirlo.