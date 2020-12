Celebridades que han abogado a favor de los derechos humanos

CIUDAD DE MÉXICO.- Este 10 de diciembre se conmemora el Día de los Derechos Humanos, estas celebridades no se han quedado callados y han alzado su voz para defender los derechos humanos de millones de personas.

Emma Watson, Bono o Leonardo DiCaprio, son solo algunos de los famosos que han usado sus micrófonos para sumarse a las causas humanitarias y luchar por mejores condiciones de vida para todos.

Emma Watson fue embajadora de la ONU y encabezó la campaña HeForShe, dedicada a promover la equidad de género. La actriz de la saga de "Harry Potter" dio un conmovedor discurso que se viralizó en todo el mundo.

Desde entonces, Emma Watson se ha convertido en un referente de esta lucha y continuamente se suma a favor de las causas feministas.

Lady Gaga he colaborado en campañas de UNICEF para luchar contra el acoso escolar y en 2017 lanzó la campaña It´s on us, junto al entonces vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, para luchar contra las agresiones sexuales en universidades,

La cantante ha sido aliada de la comunidad LGBT+ y ha luchado por la aprobación del matrimonio igualitario, y por la igualdad de derechos.

Shakira ha sido reconocida por el trabajo que hace a través de su fundación Pies descalzos, desde 1997 trabaja para facilitar el acceso a la educación a niños y niñas en situación de vulnerabilidad y con ello mejorar sus condiciones de vida.

La cantante colombiana fue nombrada embajadora de Buena Voluntad de UNICEF, en 2015 exigió una mayor inversión para el desarrollo de la primera infancia y promover procesos de crecimiento personal y desarrollo sostenible.

Angelina Jolie, es activista en la defensa de los derechos humanos de refugiados y personas que viven en zonas de conflicto por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados de la ONU.

La famosa actriz ha realizado más de 60 visitas por todo el mundo para aprender de los desplazamientos forzados y ha enfocado su labor en las crisis provocadas por los desplazamientos masivos de población.

Sharon Stone, ha encaminado sus esfuerzos en reunir fondos para para hallar una cura contra el VIH desde la década de 1990, así como para fundaciones que tratan a personas que viven con el virus. También se ha pronunciado en varias ocasiones en contra de la guerra y a favor de la paz en Medio Oriente.

Leonardo DiCaprio es defensor del medio ambiente, fue nombrado Mensajero de la Paz de las Naciones Unidas con un enfoque especial en la lucha contra el calentamiento global. Con su documental "Before the flood" de 2016, recaudó fondos para esa causa en colaboración con National Geographic.

Bono, el vocalista de U2, quien ha sido nominado dos veces a un premio Nobel de la Paz, en 2005 y 2006 por combatir la pobreza extrema en África y otras regiones vulnerables, también es reconocido por sus intensos esfuerzos en encontrar una cura para el Sida.