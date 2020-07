Celebra Lucía Méndez que por fin será abuela

CIUDAD DE MÉXICO.- Lucía Méndez celebró que por fin se cumplirá uno de sus mayores sueños: ser abuela.

La cantante de 65 compartió en su cuenta de Instagram la felicidad que le ha dado su hijo Pedro Antonio y su nuera Mary José.

Méndez presentó a parte de su familia a través de una serie de fotografías acompañadas de un mensaje en el que felicita al abuelo Pedro Torres y aclara que su nuera no es rusa, como muchos creen.

"Mis amores quiero agradecer a todos los buenos deseos para Pedro Antonio y Mary José. Y decirles que mi hijo. No me salió tan feo! Pero también quiero acentuar que me preguntan mucho si Mary José es Rusa y NO LO ES, es más Mexicana que el pulque es de Torreón, Coahuila es psicóloga y puedo presumir que mi hija es preciosa por dentro y por fuera. Este es uno de los días más felices de mi vida pues quería tener una nieta o nieto que se! me dará una alegría infinita felicito también al feliz abuelo Pedro Torres y agradecer a Dios por tener a un hijo tan brillante talentoso y noble, no cabe duda que la clase en el alma es lo más importante de obtener en la vida también quiero presentarles a mi bella consuegra Mónica y entender que Mary no hurta la belleza si no la hereda Les presento a parte de mi familia!. LOS AMO", escribió.