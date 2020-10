Celebra Julieta Venegas 50 años con concierto por Sala Estelar

TIJUANA, B.C.- El próximo 14 de noviembre, la tijuanense Julieta Venegas ofrecerá un concierto virtual a través de la plataforma Sala Estelar.

Este show virtual se suma a los que ha venido compartiendo esta época de pandemia.

La intérprete de “Limón y sal”, tendrá esta gala diez días antes de que cumpla medio siglo de vida, 24 de noviembre.

“Me entusiasma mucho llegar a los 50, se me hace muy loco porque a las mujeres llegar a esta edad en un sistema patriarcal es como comenzar a desaparecer, pero hay que quitar esa idea; eso a mi emociona porque es otra etapa me siento muy libre en lo profesional, en mi familia, en mi existencia en general, ahora me gusta probar cosas y ver que pasa”, declaró la cantante en conferencia de prensa desde Argentina, país donde radica.

Con temas como “Me voy”, “Eres para mí”, “Andar conmigo” y “Lento”, por mencionar solo unos cuantos, son los que han marcado su muy personal estilo musical.

La cantante, compositora y actriz domina también más una decena de instrumentos musicales, y ha sido reconocida con las principales distinciones de la industria como el Grammy, Grammy Latino, Premios MTV, Billboard, el Premio de la Academia de la Musica Española, Premios Goya, Premios Ariel y Premios BMI, entre muchísimos otros de primer nivel internacional.

Los boletos se pueden adquirir en www.salaestelar.com a partir del jueves 15 de octubre a 135 pesos más cargos por servicio.