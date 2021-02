Celebra Daniela Romo 50 años de trayectoria este 2021

Tijuana, BC.- Son cinco décadas de trayectoria las que Daniela Romo celebra este 2021, lo hace en la piel de Bárbara Albarrán dentro de la trama “Vencer el desamor” que culminará el próximo 19 de febrero por las Estrellas.

“Ha sido maravilloso recorrer el camino haciendo lo que más me gusta, que amo, regalar tu talento para que otro aprenda, Dios me dio una profesión de las que son más generosas que existen”, compartió Romo en entrevista vía telefónica.

Con 61 años de vida, la también cantante destacó que construir una carrera con éxito cuesta, el camino no siempre es fácil o grato.

“No es suavecito no, pero al final todas las cosas son parte de la vida y uno aprende a sacar sus fortalezas y a ser de muchas maneras, también respetar el camino por donde va andando y honrarlo”, puntualizó quien suma 20 telenovelas en su currículum.

La intérprete de “Celos” reconoce que también tuvo la fortuna de iniciar su carrera en medio de una industria distinta, donde se dieron las grandes voces e intérpretes que han trascendido.

“Es de agradecer, me tocó una época maravillosa, donde había otras cosas que nos permitían crecer de una manera igual, pero crecer, con programas musicales, donde hacíamos giras juntos, nos encontrábamos en cabinas de radio.

“Eran otros caminos y labrar de esa manera, te daba mucho aprendizaje, eran épocas distintas y ahora es tan sorpresivo, porque la gente elige qué ver y qué escuchar”, señaló.

Romo a quien siempre la ha distinguido una larga cabellera, tiene en su haber más de 15 álbumes de estudio.

Celebra con “Vencer el desamor”

En tiempos de pandemia, donde todo es incierto, quien debutó en 1979 en la telenovela “Ardiente secreto”, agradece que, en medio de la tempestad, tiene trabajo, salud y un personaje que es del agrado de la audiencia.

“Siempre agradeceré a Benjamín Can y Rosy Ocampo el apoyo y el que me hayan elegido, es un medio donde más he aprendido y me he desarrollado.

“Desde cantar, entrevistar, hacer varios personajes y crecer, yo no pensé que, a mi edad, pudiera hacer un personaje como Bárbara, que se enamora, que tiene vida, que vive también adversidades”, ahondó.

Agradeció y reconoció que la televisión hoy en día tenga apertura a temas que antes eran un tabú, y formar parte de pensamientos distintos.