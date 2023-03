Cartel de Santa estrena 'Shorty Party', ¿indirecta para Karely Ruiz?

Tijuana, Baja California.- Este sábado se estrenó la esperada canción “Shorty Party” de Cartel de Santa en colaboración La Kelly.

El vocalista ‘Babo’ había publicado un controversial video con contenido explícito para adultos en meses pasados.

El tema consiguió posicionarse en el número uno de las tendencias en YouTube desde su primer día en la plataforma.

Usuarios aseguraron que en el nuevo sencillo se manda una indirecta a la creadora de contenido en la plataforma, Karey Ruiz, ya que presuntamente saldría en este video.

"Me pongo más horny si me grabas para el Only (Fans n)o hay quien se resista cuando lo mueve la Kelly mi c*lit* otra vez se fue de trendy y la que soporte, ahí me saludan a Karely", se escucha en el último lanzamiento.