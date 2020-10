Carmen Campuzano explota al escuchar el nombre de Andrés García

CIUDAD DE MÉXICO.- Carmen Campuzano se mostró incómoda y manifestó su descontento al ser cuestionada por Andrés García, quien hace varios años fuera su pareja sentimental.

Durante su encuentro con la prensa, la modelo fue interrogada por el actor y sus más recientes declaraciones de no dejarle herencia a sus hijos, a lo que Carmen replicó: “Pregúntenme de mis proyectos, porque él tiene a su mujer, tiene su historia…”.

Luego de que un reportero le comentara que García se encuentra solo en su casa de Acapulco y tratando de salir de sus enfermedades, Campuzano agregó: “Discúlpeme, pero no sé nada y no tengo qué decir nada, ¿alguna otra cosa?”.

Sin embargo, como las preguntas sobre Andrés continuaban y luego de escuchar que el actor había sido uno de sus grandes amores, la también actriz subrayó:

No tengo nada qué contar porque tiene 10 años que no lo veo o más… por qué lo voy a visitar… no, el amor de mi vida es… otra persona”.