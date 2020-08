Carmen Aub revela porqué no pudo despedirse de Rafa Amaya tras su salida de “El Señor de los Cielos”

CIUDAD DE MÉXICO.- Carmen Aub, quien logró gran popularidad tras interpretar a Rutila Casillas en la serie “El Señor de los Cielos”, reveló el duro momento que vivió al enterarse de la inesperada salida del protagonista de la trama, Rafael Amaya.

A pesar de que varios de sus compañeros han salido del exitoso proyecto, el caso de Rafa Amaya fue diferente para Carmen y así lo contó durante la entrevista que concedió a la revista People en Español.

“Muy fuerte porque claro después de tantos años que nuestro protagonista se fuera pues para mí, que fue mi papá durante tantos años, el saber que ya no iba a estar compartiendo set con él sí fue una pérdida muy fuerte. La verdad lo sufrí muchísimo. También estaba en la incertidumbre de saber cómo nos iba a ir ahora sin él, pero bueno creo que Rafa siempre va a estar en mí, Carmen, y Aurelio va a estar siempre presente en las decisiones que Rutila Casillas tome en el futuro, entonces de alguna manera lo mantenemos ahí en espíritu y en corazón”, explicó.

Sin embargo, lo que más sorprendió de la declaración de Aub fue que no pudo decirle adiós a Rafa. “La verdad es que no tuve el placer de tener despedida. Las circunstancias de que estuvimos trabajando mucho, no se permitió, no se dio el momento, así que mantengo la esperanza de que tal vez ahorita cuando termine esto de la pandemia pueda ir a cerrar ese ciclo con él”.

Al respecto de las salidas de sus demás colegas, la actriz mexicana dijo: “Cada vez que sale un personaje para mí ha sido un luto y ha sido una tristeza horrible, entonces aunque siempre los compañeros que llegan todos han dado el corazón y eso es algo que agradezco y creo que por eso siempre nos siguió yendo bien, cada vez que alguien se iba para mí era como un luto, entonces ha sido un ciclo que he ido viviendo a lo largo de los años”.

Para finalizar, la artista mexicana manifestó que no descarta realizar una octava temporada de dicho proyecto, aunque siempre tendrá una consideración para que esto se haga realidad. “Si tenemos más que escribir, si hay más que dar, adelante. Si ya no hay, si ya nada más lo estamos forzando ya mejor paremos y hagamos algo nuevo”, dijo.