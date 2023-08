Carlos Torres revela que tiene cáncer

Ciudad de México.- El actor Carlos Torres, quien protagonizó la telenovela “La hija del jardinero” junto a Mariana Ochoa, informó a través de su cuenta de TikToK que fue diagnosticado con cáncer.

El artista de 55 años, conocido en el medio artístico por su participación en distintos melodramas, compartió con sus seguidores la lamentable noticia con el siguiente mensaje:

Hola.. tengo cáncer. Hay momentos en los que me da mucho miedo. Me siento vacío y se me van las ganas de hacer absolutamente nada, pero también hay otros momentos en los que me vuelve el espíritu y trata de convencerme de que esta es la mejor oportunidad para renovarme, para renacer”.

Torres explicó que pondrá todo de su parte para salir de este problema de salud, además de revelar que en breve será intervenido quirúrgicamente.

@carlostorresactor Hola... tengo cáncer. Hay momentos en los que me da miedo... me siento vacío y se me van las ganas de hacer absolutamente nada... pero también hay otros momentos en los que me vuelve el Espíritu y trata de convencerme de que esta es la mejor oportunidad para renovarme, para renacer. Creo que Dios me está fortaleciendo con esto... me da la fuerza para enfrentar este proceso... quiere renovar mi energía... y yo estoy dispuesto a que se haga su voluntad. Quiero vivir, creo que todavía hay Carlos Torres para mucho rato... me van a operar... les agradezco sus oraciones... y yo los voy a mantener al tanto. ♬ sonido original - Carlos Torres

“Creo que Dios me está fortaleciendo con esto... me da la fuerza para enfrentar este proceso, quiere renovar mi energía y yo estoy dispuesto a que se haga su voluntad. Quiero vivir, creo que todavía hay Carlos Torres para mucho rato, me van a operar les agradezco sus oraciones y yo los voy a mantener al tanto”.

Carlos nació en Guadalajara, México, el 14 de febrero de 1968. Debutó en televisión dentro de la exitosa telenovela Mirada de mujer en 1997.

Otras de las producciones donde ha participado son Tentaciones y Háblame de amor en TV Azteca. Mientras que en Telemundo, formó parte de la telenovela La patrona, protagonizada por Aracely Arámbula.