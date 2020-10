Carlos Rivera se suma a "¿Quién es la máscara?"

Carlos Rivera tenía pensado viajar a finales de este año, pero como el Covid-19 cambió los planes, se sumó a la nueva edición de "¿Quién es la Máscara?", donde lo veremos de nueva cuenta tratando de adivinar a los que se esconden dentro de vistosos disfraces.

"Yo cerraba mi gira en agosto y después me quería tomar por lo menos diez meses de viajar por muchos lugares que tenía soñado ir, y con la pandemia perdí absolutamente todo el plan, estaba en casa, me llama Miguel Ángel Fox (el productor) y me dice: obviamente no te vas a ir a viajar por el mundo, ¿qué te parece si vuelves a participar? Le dije que claro que sí, porque quiero divertirme, reírme, porque demasiado densa ha estado la situación este año como para quedarme en casa. Ha sido un año todavía más divertido que el pasado", adelantó el cantante.

Además de él, en esta edición repiten como investigadores Yuri y Consuelo Duval, pero además, se suma el youtuber Juanpa Zurita, quien previamente había participado en la edición fallida (también por el Covid) de "Pequeños Gigantes".