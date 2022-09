Carlos Rivera comparte uno de los últimos mensajes que le envió su padre

CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado 27 de agosto se dio a conocer que José Gonzalo Gilberto Rivera padre de Carlos Rivera había fallecido, así lo reportó el edil del municipio de Huamantla Tlaxcala, Salvador Santos Cedillo.

Desde entonces el cantante mexicano ha mantenido presente a su padre, hace unos días se dios conocer por medio del portal de TVNotas, que en uno de sus conciertos reveló que era una de las noches más difíciles de su vida.

Hace unas horas Rivera por medio de sus historias de Instagram compartió una de las últimas imágenes que le había enviado su padre en las conversaciones que seguramente tenían en el celular.

Carlos reveló que hoy empezaba grabaciones de su próximo proyecto, por lo que decidió buscar un mensaje de motivación y justo encontró el que le mandó su padre en sus últimos días.

Sé fuerte no importa por lo que estés pasando ahora, ninguna pena es para siempre, tu situación mejorará. Llora si tienes que llorar, pero después ten valor y levántate, seca las lágrimas y sigue adelante: nunca te detengas” decía la imagen.

El cantante dejó en claro a sus seguidores que se encontraba pasando un momentó complicado en su vida pero aun así tenía que ser fuerte y seguir adelante sobre todo con su vida laboral.

Sus fanáticas se han encargado de llenarlo de muestras de cariño en sus distintas publicaciónes, hay que recordar que fue hace apenas unas semanas que el cantante se habria casado con la conductora Cynthia Rodríguez.

El último mensaje de Carlos Rivera para su padre

Fue por medio de sus redes sociales que Carlos publicó una imagen donde aparece abrazando a su padre y aprovechó para manifestar el dolor que le ha ocasionado la profunda perdida.



“Jamás se está preparado para despedir a un padre, al menos yo no lo estaba, no lo estoy. ¿Cómo soltar a mi mejor amigo?, a mi fan número uno, al mejor alcahuete de todas mis locuras, a mi hombre fuerte que no le tenía miedo a nada ni a nadie y que la única cosa que le hizo temblar fue el maldito parkingson cuando apareció”, inició su mensaje Rivera.