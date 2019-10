Carlos Lara arremete contra Rocío Sánchez Azuara

MÉXICO.- Luego de que Rocío Sánchez Azuara asegurara que Carlos Lara, padre biológico de su fallecida hija Daniela, nunca se hizo cargo de ella y no apoyó en los gastos económicos de la joven cuando estuvo internada en el hospital, ahora es el compositor quien da su versión al respecto.

Molesto por estas declaraciones, Lara dijo a una publicación: “que me hayan pintado como un monstruo no es nuevo, lo he vivido por años... pero afuera no hay ni una sola persona que hable de mí de esa manera. Cada historia tiene tres verdades: la tuya, la mía y la verdad”.

De la misma forma, subrayó: “la señora puede decir lo que quiera; no quiero hablar de mi hija, y tampoco que se hable de mí. Yo le prometí algo y lo voy a cumplir hasta el final. Dejaré que su mamá haga lo que quiera. Mi hija se acaba de ir, pero yo tengo mi conciencia muy tranquila”.

Al respecto de la parte económica, el artista explicó: “A lo mejor no con todos los gastos, pero sí con lo que pude y como pude. Daniela fue un ser iluminado que luchó terriblemente hasta el final, pero que desafortunadamente tuvo a dos padres disfuncionales”.

Al tocar el tema de José Luis Santiago, ex pareja de la conductora y a quien ella considera como el padre su hija, Carlos manifestó: “Él es un gran hombre; de hecho, fue al primero a quien le di el pésame. Si alguien se preocupó por Dani, fue él, nadie más. Él es el padre de Daniela, ni yo ni la señora, sólo él. Es un ser admirable”.

Para cerrar el tema, Carlos Lara puntualizó: “Mis responsabilidades con ella las afronté y me arreglé; tan es así que, por supuesto que manteníamos una relación, pero en privado, por mensajes y chats en Facebook, porque así lo deseó ella. No soy bueno ni malo”.