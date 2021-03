Carlos Cuevas dedicará show vía streaming a todas las mujeres

Carlos Cuevas desea alargar la "celebración" del Día Internacional de la Mujer con un espectáculo online dedicado a ellas, además recordará a grandes compositores e intérpretes que han dejado una huella en el mundo de la música y que ya murieron como Armando Manzanero.

"Este también será un show dedicado a la mujer, porque vamos a cantar canciones para ellas, para el amor, para la pareja de enamorados, yo tengo la suerte de escoger y que me haya escogido la vida de cantar bolero y poder cantarle a la mujer, así que está dedicado todo el espectáculo para ellas", comenta.

Después de varios conciertos, acompañado de otros cantantes y amigos como Jorge Muñiz y Rodrigo de la Cadena, por primera vez pisara el escenario a lado de una mujer, que en esta ocasión será su "hermana", como él le dice, Rocío Banquells.

"Este concierto es inédito para mí, porque de los que he estado haciendo durante el año pasado y este, es la primera vez que cantó con una dama, entonces es un gran orgullo, que me haya hecho el favor mi querida Rocío Banquells, mi hermana y a darle duro, porque aparte que es una dama, también celebramos el día de la mujer, que creo todos los días debemos celebrar eso y hay que unirnos a ellas", dice.

También puntualiza que después de un año de estar haciendo muchos conciertos por streaming, le gustaría que esa modalidad también se quede cuando regrese todo a la normalidad y se puedan hacer espectáculos físicos.

"Ya me acostumbre a los streamings porque llevo como 13 o 14 conciertos así, pero creo que no hay nada como sentir el público cerca, sentir al público que te abraza, que te grita, besa, entonces no hay nada como el público en vivo, yo creo que los siguientes shows, serán en vivo, primeramente Dios ya cuando nos vacunen a todos y seguramente se van a seguir transmitiendo online, porque así llegas a todo el mundo", indica.

Ahora anhela hacer streamings desde diferentes partes de la República Mexicana, el que realizara junto a Banquells, será desde una hacienda en Puebla, el próximo 19 de marzo por E-ticket.

"Me gustaría hacer streamings en lugares mexicanos emblemáticos, ya lo hice desde Yucatán, de Cuernavaca, pero me faltan muchos lugares, me gustaría hacerlos desde mi tierra Veracruz y así irme por toda la República y cantar algunos temas de la región", expresa.