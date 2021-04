Carlos Arenas habla sobre la "relación tóxica" que tuvo con Vanessa Claudio

CIUDAD DE MÉXICO. – Durante la trasmisión del programa “Sale el Sol” en la sección “Trapitos al Sol”, el presentador mexicano, Carlos Arenas, fue sometido a una prueba de polígrafo en la que confesó algunos detalles íntimos de su vida y habló sobre la relación que sostuvo con la modelo Vanessa Claudio.



En la nueva sección del programa, Arenas fue cuestionado sobre algunos de los rumores y escándalos en los que se ha visto envuelto, como la supuesta relación con su compañera Paulina Mercado o la verdad de sentirse “acosado” por su excompañero Roberto Carlo.

Otro de los temas que trataron, y en el que más se enfocaron, fue en la relación que tuvo el presentador con la modelo originaria de San Juan, Puerto Rico y si volvería con ella, a lo que Arenas contestó con un inmediato “No”.



Les voy a decir una cosa, cuando no tienes algo bonito o bueno que decir de una persona, te quedas callado”, explicó el presentador.



Vanessa, en su momento, sí habló sobre el romance que ambos sostuvieron, el cual calificó como una relación “sumamente tóxica” que los llevó a vivir momentos poco agradables con los que ambos comenzaron a sentirse incómodos.



“La relación que tenía no era muy saludable que digamos, Carlos es un chico muy inseguro, es una persona muy celosa por cualquier detalle, se molestaba por todos y por todo. Se convirtió en una relación muy tóxica”, revela TV Notas sobre las palabras de Claudio.



Así mismo, en un directo por Instagram con Vero Ale, la también conductora confesó que las cosas entre los famosos no terminaron muy bien, además, reveló que ella había intentado en todas las formas posibles salvar la relación, pero lo dejó al darse cuenta de que no era algo saludable, afirmando que, en un momento, sus compañeros de elenco tuvieron que intervenir porque ella no era “la Vanessa que siempre ha sido”.



Carlos Antonio Arenas de los Cobos es un presentador mexicano que comenzó su carrera en TV Azteca, donde fue reconocido por ser parte del programa “Venga La Alegría”, del cual salió en 2016. Actualmente forma parte del programa de variedades “Sale el Sol”.



Por su lado, Vanessa Claudio es una modelo, actriz, presentadora de televisión y reina de belleza puertorriqueña que se desempeña en televisión mexicana. Fue ganadora del premio Miss Simpatía para el concurso Miss Intercontinental en 2006 y en 2016 fue galardonada en la edición de ese año de la Academia de Venga la alegría.