Cardi B gastó más de 26 mil 600 dólares en bolsos Chanel y Dior para su hija Kulture, de 2 años de edad

CIUDAD DE MÉXICO.- La rapera Cardi B presumió a sus seguidores de Instagram los ostentosos regalos que le hizo a su pequeña hija Kulture, de 2 años de edad, que consistieron en bolsos y accesorios que suman más de 26 mil 600 dólares, segú el portal Daily Mail.

El medio estadounidense destacó que el martes pasado, la oriunda del Bronx, Nueva York, y su pequeña Kulture Kiari Cephus, asistieron a “Seven” y gastaron más de 26 mil dólares en siete bolsos de las marcas Dios y Chanel, además de un brazalete.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la intérprete de “WAP” mostró a sus más de 87.2 millones de seguidores, los accesorios de lujo que adquirió para su retoño, a quien decidió consentir sin importar lo que costara.

Oooh, me volví loca de compras, pero todo por Kulture, nada mío. Todo KK. ¿Qué? Dios me dio una muñeca por una razón ¡Compro más para ella (que) para mí!”, escribió Cardi B.

Foto: Instagram/iamcardib

De acuerdo a una publicación del Daily Mail, la cantante de 28 años de edad, no escatimó en gastos y compró para su hija dos minibolsos Lady Dios, de 4 mil 212 dólares; un bolso Saddle Blue Dior Oblique Jacquard, de 3 mil 385 dólares; una minisolapa Chanel, color rosa fuerte, con un precio en el mercado de 4 mil 282 dólares.

Además, la ganadora del Grammy adquirió un neceser de la marca Chanel, de 4 mil 949 dólares; un bolso bombonera con perlas, marca Chanel, de 5 mil 571 dólares y un brazalete, también Chanel.

El medio destacó que la fortuna de Cardi B está estimada en 84.5 millones de dólares, por lo que los gastos que hizo para su hija seguramente no le afectaron a su bolsillo.

En septiembre pasado, Cardi abrió una cuenta de Instagram para su princesa privilegiada, que rápidamente acumuló 1.7 millones de seguidores, quienes pueden ver los fabulosos atuendos que la pequeña usa, modelados por ella misma.

En su portada de XXL, estrenada el pasado martes, la exbailarina exótica aseguró que quiere lo mejor para su hija y que sea una persona inteligente y conocedora de los negocios, hasta que llegue ser imparable.

“Quiero que sea ambiciosa. Mucha gente tiene tantas cosas que yo digo: ‘¿Por qué no están más lejos en su vida?’ Y la razón es que no son ambiciosos. Quiero que mi hija sea ambiciosa. No quiero que sienta que tiene que conseguirlo de otra persona, o conformarse con menos. Quiero que ella sea algo. Quiero que sea alguien”, expresó.

Kulture es la hija de Cardi B y el rapero Offset de Migos, con quien sostuvo un matrimonio por tres años.

Offset, de 29 años, también es padre de tres hijos mayores: Jordan, de 11 años de edad; Kalea, de 6; y Kody, de 6 años, con las mamás: Shya L'amour, Justine Watson y Oriel Jamie.