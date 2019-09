Cardi B: ¡Cubierta hasta los pies!

PARIS, Francia.- Cardi B sorpredió a todos sus seguidores de Instagram luego de publicar un video en donde se le ve con un traje de cuerpo completo que cubre cada centímetro de ella de pies a cabeza.

La rapera fue vista, o escuchado, más bien, en la Ciudad del Amor el sábado, justo en el medio de la Semana de la Moda de París. La cantante estaba haciendo una sesión de fotos frente a la Torre Eiffel en este pequeño número interesante que grita Green Man de "It's Always Sunny in Philadelphia".

Lo gracioso es que ni siquiera se podría saber que es Cardi quien se encuentra debajo de tanta tela. Pero, cuando un fotógrafo le pregunta qué dice el atuendo sobre la Semana de la Moda de París, su voz le deja a todos en claro que se trata de ella.

No explicó por qué llevaba un disfraz tan elaborado para la pista anual, pero podría muy bien estar en el tema. Al final de cuentas la alta costura siempre intenta innovar y esta parece ser la ocasión ideal.