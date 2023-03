Cara Delevingne estuvo en rehabilitación y lleva cuatro meses sobria

ESTADOS UNIDOS.- Cara Delevingne ha sido perseguida por sus adicciones desde los 15 años de edad, pero fue en septiembre del año pasado cuando la modelo fue captada por un grupo de papparazi comportándose de manera extraña.

En las imágenes se puede ver a Cara con un aspecto desalineado, pues camina descalza con el cabello alborotado, trae puesta una t-shirt oversize de Brintey Spears y mueve sin cesar un cigarrillo que columpia de una de sus manos.

La joven parecía estar desorientada, lo que preocupó a sus fanáticos; en ese momento no hizo ningún pronunciamiento al respecto y, en cambio, se mantuvo hermética. Pero ahora aparece en la portada de la revista Vogue, con la que se sinceró para hablar del proceso de sobriedad que ha atravesado en los últimos cuatro meses.

Agradece que los papparazi la hayan captado para darse cuenta de cómo se veía

Cara confesó que luego de ver las imágenes en las que su comportamiento dejaba de qué hablar, se percató que algo malo estaba sucediendo, pues recuerda que en ese momento estaba muy divertida y, luego de un tiempo, reflexionó que las fotografías y videos no reflejaban a una persona sana ni que estuviera recreándose de buena manera.

“Yo estaba como, 'Wow, está bien, esto es malo'. En ese momento, había mucha gente que estaba realmente preocupada, comprensiblemente", dijo a Vogue.

Cara también recordó que días antes de ser captada por los paparazzi había pasado una jornada de fiesta, para conmemorar su cumpleaños 30, pues acaba de regresar de un viaje a Ibiza y, aunque al verse en dichas fotografías supo que no era la apariencia que quería proyectar, tampoco estaba pensando en alejarse de las fiestas y el alcohol.

"Sin embargo, no estaba realmente preocupada. Esa es la naturaleza de la enfermedad, eso es la adicción", destacó.

Y prosiguió: "No estaba bien, es desgarrador porque pensé que me estaba divirtiendo, pero en algún momento fue como: ´-Bueno, no me veo bien´. ¿Sabes?, a veces necesitas un control de la realidad”, por ello, dijo sentirse agradecida de que los paparazzi la captaran, pese a que eso la expuso, pues fue el instante que la hizo entrar en razón.

A cuatro meses de dejar el alcohol, la modelo reconoció que desde que tenía 15 años abusaba de la bebida, padecía insomnio, y tenía algunos síntomas asociados a la dispraxia, una enfermedad que ralentiza la movilización y coordinación de algunos músculos.