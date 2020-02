Captan a Emma Watson en pleno romance

Hace unos meses surgió el rumor de que el novio de Emma Watson podría ser Tom Felton, actor que interpretaba a Draco Malfoy en la saga de Harry Potter ya que habían compartido varias fotos y videos juntos.

Sin embargo, ambos aclararon que entre ambos solo existía una fuerte amistad.

Durante la promoción de la película “Mujercitas” donde interpreta el papel de Meg March, la actriz fue entrevistada por la revista VOGUE en la que reveló quién es su nueva pareja.

Nunca me había creído todo ese discurso de 'soy muy feliz estando soltera'. Me parecía que era un tópico. He tardado mucho tiempo, pero en este momento estoy muy contenta sola. Yo digo que soy mi propia pareja”, mencionó.