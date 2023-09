Captan a Bad Bunny y Taylor Swift saliendo del mismo estudio: ¿Colaboración?

ESTADOS UNIDOS.- En un sorprendente giro de eventos, los usuarios de redes sociales explotaron de emoción después de que se difundieran presuntas fotografías de Taylor Swift y Bad Bunny salieron del mismo estudio de grabación.

La cantante estadounidense y el reggaetonero puertorriqueño fueron captados la mañana de este miércoles saliendo, por separado, del estudio musical Electric Lady en la ciudad de Nueva York.

Mientras que Taylor llevaba el pelo suelto y un sencillo atuendo veraniego de color negro, Benito se vistió con unos shorts de mezclilla y una sudadera gris, de la cual aprovechó su capucha para protegerse de las cámaras.

Tras el insólito momento, múltiples fanáticos de ambos artistas anticiparon que podría tratarse de una colaboración musical. Mientras que muchos se mostraron contentos ante la idea, otros rechazaron por completo la idea.

Bad Bunny, para mí, no hace música y Taylor sí es una verdadera cantante, habrá gente que diga que sí pero para mi gusto no me gustaría una colaboración", escribió el usuario @BetolovesMar