Cantarán en los Oscar

Cynthia Erivo, Elton John, Idina Menzel, Chrissy Metz y Randy Newman interpretarán las canciones nominadas al Oscar en su edición 92, la cual se realizará el próximo domingo 9 de febrero.

A través de un comunicado la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, (Ampas por sus siglas en inglés) compartió hoy lo cinco números musicales que se escucharán en la ceremonia dorada.

Los nominados e intérpretes de la canción original de este año son los siguientes”

“I Can’t Let You Throw Yourself Away” de “Toy Story 4” que interpreta Randy Newman, “(I’m Gonna) Love Me Again” de “Rocketman” en la voz de Elton John

Música.

“I’m Standing With You” de “Breakthrough”, que interpreta Chrissy Metz y “Into The Unknown" de "Frozen II" a cargo de Idina Menzel y Aurora así como “Stand Up” from “Harriet” de “Harriet” con Cynthia Erivo