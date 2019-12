Cantante mexicana Marcela Bovio anuncia que tiene cáncer

PAÍSES BAJOS.- La cantante de metal sinfónico Marcela Bovio anunció este viernes que fue diagnosticada con cáncer cervicouterino, y que actualmente recibe tratamiento para ello.

“Ha sido un viaje que me ha destrozado los nervios hasta ahora, es muy difícil entenderlo y aceptarlo; pero cada día es más fácil y creo que una parte importante es simplemente publicarlo” escribió la cantautora.

La mexicana de 40 años tenía meses preocupando a sus seguidores debido a su inactividad en redes sociales y fue hasta hace unas horas que escribió sobre su estado de salud.

“Estoy feliz de decir que hasta ahora el tratamiento ha ido bastante bien y no me he sentido muy mal físicamente”, detalló.

También espera que en unos meses pueda “estar libre de esto” para volver a subir a los escenarios y cantar para sus fans.

Marcela Bovio nació en Monterrey, Nuevo León, el 17 de octubre de 1979. Desde muy pequeñas, ella y su hermana, la actriz Diana Bovio, recibieron clases de música. Marcela se desempeña en el canto clásico, con el rango de soprano, y en el violín.

En México, fue integrante del grupo “Hydra” y fundadora de “Elfonía”, pero dejaría el país en el año 2008 para continuar con su música en los Países Bajos.

Actualmente es de las vocalistas principales del grupo de death metal sinfónico “MaYaN”.

Su hermana, Diana, ha protagonizado las películas mexicanas “Hasta que la boda nos separe” y “Mirreyes contra Godínez”.