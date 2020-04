Cantante español denuncia secuestro y abusos a manos de una ex Timbiriche

CIUDAD DE MÉXICO.- El cantante David Blasco denunció públicamente el secuestro, además de distintos abusos que sufrió a manos de la ex Timbiriche Alexa Lozano, quien hace algunos años diera de qué hablar tras su salida intempestiva de La Voz… México.

De acuerdo al cantante español, la ex integrante del exitoso grupo mexicano se acercó a él con la promesa de proyectarlo profesionalmente, pero en lugar de eso, vivió tres meses de infierno en Cancún.

“Digamos que hace 5 o 6 años Alexa viene a Madrid por una situación… y ella mintiendo a su marido Manolo Calvo, le dice que se queda en un hotel, pero se queda en casa de mi papá… no sé si Alexa tenía alguna intención con mi padre, y frustradamente Alexa a lo mejor se vengó de mi en este caso”, explicó el español en entrevista para Ventaneando.

Alexa Lozano, ex integrante de Timbiriche.

Posteriormente, relató la forma en que supuestamente Lozano lo convenció.

De repente le surgió esta idea porque Alan, de Magneto, no les funcionó, porque Alexa no se llevó bien con Alan de Magneto, entonces entré yo en el juego con Mano Gaytán (otro ex Timbiriche). Alexa al principio de todo me doró la píldora, me iban a dar 4 mil dólares, una casa de la ostia, yo iba a ser el super artista, porque yo aparte de productor siempre he tenido esa espinita de artista, y Alexa me ofreció esa oportunidad”.

Acto seguido, Blasco dio detalles del infierno que vivió tras la promesa de Alexa.

“Ella me paga el boleto para México y me ofrece todo eso… entonces yo voy a México y me encuentro que la casa de dos pisos no es una casa de dos pisos, que es una habitación con un sofá cama, donde yo tenía un hornillo para hacerme unos taquitos, cualquier cosa, no tenía ni para comer, tenía 400 pesos al mes, 400 pesos mexicanos, no dólares. Me robaron una computadora, me robaron el pasaporte, a cambio de la computadora no me daban el pasaporte, Manolo Calvo no me daba el pasaporte a cambio de la computadora, por lo cual obviamente yo sintiéndome retenido con 24 años que tenía, un niño de 24 años, no es un adulto de 30, de 40, es un niño solo en un país que no conoce, con un pasaporte retirado… no hubo un contrato legal, ni ante notario, fue un acuerdo prácticamente legal”.

Previo a la entrevista que concedió para el programa Ventaneando, el artista español aseguró a través de sus redes sociales que decidió dar a conocer esta situación que padeció, pues ahora que se vive la cuarentena preventiva a raíz del covid-19, recordó los momentos terribles que pasó en México.