Cantan “Cielito Lindo” a Black Pink mientras se colocaron sombreros de mariachi

Tijuana, Baja California.- Con sombrero de mariachi, canciones en español y gran emoción, concluyó el concierto de la banda coreana Black Pink en Foro Sol de la CDMX.

Lisa, Jisoo, Jennie y Rosé pusieron a cantar a sus fanáticas mexicanas algunos de sus más grandes éxitos como “Pink Venom”, "How You Like That" y “Typa Girl”.

Además, las integrantes de K-POP se colocaron sombreros de mariachi para tomarse una fotografía frente a la audiencia.

 

Al terminar, las chicas de la agrupación fueron despedidas por sus fans al ritmo de “Cielito Lindo” de Quirino Mendoza y Cortés. Tema reconocido mundialmente como ícono de nuestro país.