Canelo Álvarez admite que corrió a dos personas de los XV años de su hija

Ciudad de México.- Saúl ‘Canelo’ Álvarez sigue haciéndole frente a la controversia que se desató después de los XV años de su hija, donde se rumoraba que había corrido a Grupo Firme y a Carín León del evento.

Durante una entrevista con Adela Micha, el boxeador habló del escándalo que protagonizó con Eduin Caz, en donde admitió que sí corrió a dos personas de la fiesta de su hija, aunque no fueron las personas mencionadas.

“A la gente le gusta hacer pleito. De hecho al siguiente día de que salieron dije ‘¡Ah ching*!’. Nos hablamos el Eduin y yo… ‘¿Qué onda?’ y dice ‘hijos de la chingada, no hallan ni qué sacar’”, mencionó el campeón del mundo.

No estaban invitados

De la misma manera, el deportista y empresario aseguró que las personas que fueron expulsadas no estaban invitadas y que él no estaba dispuesto a compartir tiempo con gente a la que no quería ahí.

Digo, sí corrí a algunos de la fiesta, pero nada que ver con los artistas. Corrí a dos que no eran de mi agrado. Uno tiene que ser como es. Yo no los invité, ese es el problema, entonces ¿por qué voy a estar en los XV años de mi hija con gente que no quiero que esté?"

Declaró.

Respecto a las amenazas de la periodista, que aseguró, tenía un vídeo en el cual se prueba que habría corrido a los integrantes de Grupo Firme, Álvarez la retó diciendo: “Que decían que había un vídeo; que lo saquen, ¿Dónde está el vídeo?, claro no va a pasar”.

Modo antro

Asimismo, Saúl explicó que debido a que su hija quería hacer una temática de ‘antro’, llegó el momento en que les pidió a todos que se retiraran del salón y pasaran a otro lugar de su rancho en Guadalajara.

“Ya eran las cinco o seis de la mañana, y yo ‘ya vámonos’, porque mi hija había puesto un antro aparte para sus amigos. Yo dije: ‘pues le voy a dar un espacio a mi hija para que esté con sus amigos’, para eso hizo el antro. Y nos fuimos atrás a la cava, tengo una cava muy bonita y ahí la seguimos, ya más seleccionado y ahí estábamos, el Carín León, Eduin, el Grupo Firme”, contó.

Por otra parte, el tapatío aplaudió la importancia que ha tomado Grupo Firme en la cultura popular, pese a que esto se ha convertido en un arma de doble filo para los artistas, como sucedió en su presentación en el Estadio Azteca al medio tiempo del juego entre Arizona y San Francisco de la NFL, en donde fueron abucheados.

¿Cómo se acercaron Eduin y Canelo?

“Siempre van a sacar cosas de ti porque eres el grupo más importante, déjalo pasar y así va a ser mientras que tú estés en la cima, déjalo pasar”, manifestó.

Por último, el boxeador contó la forma en que empezó a tener contacto con Eduin y no perdió la oportunidad para externar su admiración por él.

“Un día fue al gimnasio y entrenó ahí con nosotros y nos hicimos amigos… este año. (Son un fenómeno) porque le echan muchas ganas, no creas que de la noche a la mañana y son dedicados […] Le va bien porque se mete en lo suyo y su visión va más allá de ser un simple grupo y quiere otras cosas y por eso le va bien, porque visualiza más allá”, concluyó.