Cancelan "AJ and the Queen" tras una sola temporada

ESTADOS UNIDOS.- La Serie de "AJ and the Queen" ha sido cancelada después de una sola temporada en Netflix.

La estrella del programa, RuPaul, confirmó la noticia a través de su cuenta oficial de Twitter.

‘‘Fin del camino para "AJ and the Queen" @Netflix ha decidido no extender nuestro viaje a través de América. Gracias por todo el amor y el apoyo. Estamos muy orgullosos del trabajo’’, escribió.

La serie presentaba a RuPaul como Ruby Red, una drag queen con mala suerte que viaja a través de Estados Unidos de un club a otro en un RV en ruinas con AJ (Izzy G), una huerfana, de habla dura y polizón de un año. Mientras las dos inadaptadas viajaban de ciudad en ciudad, Ruby difundió un mensaje de amor y aceptación que conmovió a las personas y cambió sus vidas para mejor. Además RuPaul realizó un número musical asesino en cada club de arrastre.

El ícono "Drag Race" también escribió y fue productor ejecutivo de la serie de 10 episodios que se lanzó en la plataforma Netflix el 10 de enero. Michael Patrick King se desempeñó como escritor, showrunner y productor ejecutivo, junto con Jhoni Marchinko. Producciones MPK de King producidas en asociación con Warner Bros. Television.