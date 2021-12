Camila Sodi y Amandititita lanzan tema 'Mejores amigas' contra los haters

Ciudad de México.- Camila Sodi y Amandititita se unieron como amigas para responder a los comentarios por parte de los haters.

Desde hace tiempo, las famosas han presumido la cercana relación de amistad que tienen.

Camila y Amanda se unieron a través de un enlace en Instagram para promocionar su más reciente sencillo titulado “Mejores Amigas”.

Camila y Amandititita responden a los haters

Con este tema presumen la excelente relación que mantienen y responden a los comentarios negativos que reciben de sus haters.

Algo que ha estado muy chistoso desde que nos conocimos, es que nos dimos cuenta de que a pesar de que somos súper diferentes, de que tenemos carreras muy diferentes, las dos siempre hemos estado luchando un poco con la sociedad. Entonces cuando nos conocimos fue como que ‘¡güey, a ti también te tiran cabrón y a mí también!, entonces fue como muy interesante darme cuenta que no era yo, mi personalidad, mis canciones, ni era Camila, ni sus actuaciones, sino era más un rollo de tirar veneno por tirar, de acosar, de violentar a la mujer, muy cabr%& en los medios y eso también nos unió”, dijo Amandititita durante la charla que ambas sostuvieron.

Como se recordará, en 2018 la intérprete de “Metrosexual” publicó una fotografía de Camila Sodi en su cuenta de Instagram, desatando una serie de comentarios en contra, pues algunos usuarios la tacharon de “lencha” por aparecer cariñosa con ella.

Amandititita pelea en Instagram

Este escenario llevó a Amandititita a retomar la red social y contestar: “Tienes tanto rechazo que evidencia tu frustración sexual, entre el odio gratis que estás tirando aquí, donde sólo estamos agarrando una cartilla, y todo tu viaje homofóbico”.

Por su parte, la ex de Diego Luna tampoco se quedó callada y replicó: “¡Ya siéntese, señora! Qué oso tu mala vibra. Shu, shu, shu, no nos embarres de tu (emoji de popo). Mi amiga y yo tenemos burbuja de protección triple y no nos llega tu mala vibra. Hasta nunca, bye”.

A partir de ese momento y hasta ahora, las artistas han demostrado que su relación de amistad es más fuerte que cualquier adversidad.