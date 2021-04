Camila Sodi es una de las mejores pagadas del 2021

CIUDAD DE MÉXICO.- Camila Sodi es una de las actrices con una reconocida trayectoria artística tan es así que recientemente se dio a conocer que es una de las más pagadas del 2021.

La artista con tan sólo 34 años de edad ha logrado tener una fortuna de 82 millones de doláres, que en pesos serían más de mil 730 millones de pesos.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Fue el medio de People with money que publicó que la artista tiene dinero incluso para poder tener un jet privado, tal como le hizo como lo realizó al salir de vacaciones a lado de su amiga, Geraldine Bazán.

Sodi se ha destacado en el medio del espectáculo, porque ha sido parte de distintos proyectos de películas, telenovelas y por supuesto en la serie 'Luis Miguel: La Serie' donde estuvo con un personaje importante.

Según el portal de TVNotas en la publicación se basó en todos sus proyectos no sólo el de televisión, si no en pagos por adelantado, publicidad, participaciones etc.

Sin embargo la actriz ha sabido invertir sus ganancias como actriz, ya que su fortuna está en acciones, bienes inmobiliarios, además de que tiene su propia marca de vodka, perfumes y marca de ropa.

Hace unos días Camila Sodi se fue de vacaciones con la actriz, Geraldine Bazán donde ambas estuvieron acompañadas por 7 niños, aunque dijeron que sería difícil al final disfrutaron sus días en la playa.

En las últimas semanas ambas actrices han aparecido juntas, desde compartiendo desayunos y es que Camila ha sido un gran apoyo con su amiga, sobre todo ahora que sufrió una lesión en su rodilla y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente, por lo que ahora se encuentra en terapias.