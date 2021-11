Cae del séptimo piso: Mueren fans de ABBA durante concierto en Estocolmo

ESTOCOLMO.- El grupo de pop sueco es uno de los más famosos internacionalmente, sobre todo por su base en el musical "Mamma Mia!" donde logró ganarse la fama entre las nuevas generaciones. Además, ABBA es un ícono de la música en su país de origen por ser una figura importante en la expasión del europop, y es tanta su popularidad que lograron ingresar al Salon de la Fama del Rock.

A partir de esto, la banda consiguió millones de fans alrededor de todo el mundo, y cuando anunciaron sus conciertos, varias personas expresaron su alegría y devoción por ABBA, pues parece ser que nadie quería perderse la oportunidad de verlos cantar en vivo.

Sin embargo, lo que parecía una presentación tranquila y normal, terminó por convertirse en una terrible tragedia para todo el público y sobre todo para la banda, ya que el pasado martes por la noche un hombre de 80 años cayó siete pisos hasta su muerte en la sala de conciertos en Upssala, al norte de Estocolmo.

Aunque de momento no han dado un informe oficial, se cree que pudo haber sido un accidente si es que otro asistente lo golpeó, incluso hay quienes creen que el hombre saltó del séptimo piso.

La víctima murió en el lugar, mientras que otro hombre de 60 años al que golpeó murió mas tarde, informaron las autoridades. Una mujer que estaba con el fan de 60 años también resultó herida, pero no fueron consideradas potencialmente mortales, dijo la policía.

El lugar donde se daría la presentación sería un tributo para una audiencia de alrededor de mil personas llamado Thank You for the Music, en honor a las obras de Bjorn Ulvaeus y Benny Andersson, los dos miembros masculinos de Abba.

Sobre el terrible accidente, la agrupación se pronunció por medio de sus redes sociales de la cuenta de Twitter de Abba Voyage y expresaron que, en conjunto, decidieron posponer el estreno oficial de su tráiler.

A la luz de la trágica noticia en el concierto tributo en Suecia anoche, hemos decidido posponer el lanzamiento de nuestro tráiler del concierto hasta mañana”, se leía en el tuit.

Mientras que en el sitio web del lugar se encuentra cerrado desde el miércoles 3 de noviembre hasta el viernes debido a las muertes. “Todos estamos conmocionados por el trágico accidente y nuestros pensamientos van hacia los fallecidos, sus familiares y sus familias”, se anunció en la página de internet.

La doble tragedia ocurrió el pasado 2 de noviembre, vísperas del lanzamiento de Voyage, el nuevo material discográfico de ABBA luego de 40 años de encontrarse lejos de la música y de la separación del grupo.