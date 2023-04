Bruce Willis y Demi Moore se convierten en abuelos

Ciudad de México.- La familia de Bruce Willis recibió la noticia de que ya nació su primera nieta, por parte de Rumer Willis y su pareja Derek Richard Thomas.

Por medio de una publicación en Instagram, la pareja compartió una foto de la recién nacida con la frase. “Eres pura magia�� Eres más de lo que jamás soñamos ✨”, escribieron los felices padres.

Los felicitan

Celebridades como Hilary Duff y Alison Brie ya se pronunciaron ante la noticia, mientras que Emma Heming, la actual esposa de Bruce Willis, le escribió “la amamos mucho”. Por su parte, Demi comentó: “Amor puro para este pajarito”.

La hija mayor de Moore y Willis, Rumer, que nació el 16 de agosto de 1988, es la más activa en el mundo del espectáculo, tal como sus padres, pues debutó a los 7 años al lado de su mamá en la cinta Now and Then, y al año siguiente apareció en Striptease.

Con su padre trabajó en tres ocasiones: The Whole Nine Yards (2000), Hostage (2005) y AirStrike (2018). Además de su carrera actoral, ha posado para campañas de moda de los diseñadores Mark Badgley y James Mischka.