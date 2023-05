Britney Spears se reencuentra con su madre por primera vez en años

ESTADOS UNIDOS.- En un sorprendente giro de acontecimientos, el medio estadounidense TMZ informó el pasado miércoles que Britney Spears recibió a su madre, Lynne, en su hogar en Los Angeles, California, tras años de distanciamiento y rencores familiares.

De acuerdo con fuentes cercanas a la cantante, Britney no sabía exactamente de la llegada de su madre, solo que iría a la ciudad en estos días y tenía planeado visitarla en algún punto de su viaje.

La reunión madre e hija, según TMZ, tuvo una duración de media hora y afirman que incluso estaba presente el esposo de la artista, Sam Asghari, durante la conversación.

Las fuentes también insisten en que "el hielo entre la madre e hija se está derritiendo", pues han estado intercambiando mensajes de texto recientemente hasta el punto de decidir tener una conversación frente a frente: "(Lynne) está dispuesta a hacer las cosas bien con su hija".

Desde que Britney fue finalmente liberada de la tutela de su padre, ha expresado múltiples veces sentirse traicionada por toda su familia por colaborar con las persona que la tuvo atada de pies y manos por tantos años.

Sin embargo, la intérprete de "Out from Under" podría estar considerando la posibilidad de una reconciliación con su madre, aunque es evidente que está tomando bastante precauciones para no resultar herida de nuevo.

