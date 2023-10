Britney Spears pide realizar una colaboración con Beyoncé y su esposo Jay-Z

ESTADOS UNIDOS.- A menos de dos semanas del anticipado lanzamiento de sus memorias, "The Woman in Me", Britney Spears ha revelado que uno de sus deseos es realizar una colaboración con Beyoncé de una sus pistas favoritas de la emblemática cantante.

Por medio de una publicación de Instagram, la intérprete de "Piece of Me" compartió un vídeo en el que baila al ritmo de "Daddy Lessons" de Beyoncé, mientras viste un provocativo atuendo ajustado de color morado.

Pese a que editó la descripción unos momentos después de publicar el video, los fanáticos lograron preservar el mensaje original de Spears, en el que afirma que algún día hará un remix de dicha canción, con o sin el consentimiento de su compañera de la industria.

Muchas personas han hecho remezclas de mis canciones sin mi conocimiento... así que supongo que puedo decir con seguridad que eventualmente reharé esta canción. !!! Sólo necesito conocer a Jay-Z y agregarle un rap... ¿¿Qué pasa???”, escribió orginalmente la cantante.

La consagrada 'Princesa del Pop' ya colaboró anteriormente con Beyoncé en un anuncio comercial de Pepsi en 2004, en el que ambas, junto con Pink, entonan un cover de "We Will Rock You" de Queen.

Sin embargo, desde aquel momento, los fanáticos de la música han esperado ansiosamente el día en el que Britney Spears y Beyoncé decidan crear una verdadera colaboración.