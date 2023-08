Britney Spears estaría planeando un nuevo álbum tras su divorcio con Sam Asghari

ESTADOS UNIDOS.- Todo parece indicar que Britney Spears no dejará que su divorcio con Sam Asghari interfiera negativamente en su vida personal ni laboral, pues podría estar preparando su esperado regreso a la música en medio de dicho proceso legal.

De acuerdo con el diario estadounidense Page Six, pese a que la intérprete de "Lucky" está pasando por un momento complicado, ha decidido seguir con sus planes de lanzar nueva música en un futuro no tan lejano.

(Britney) tiene en puerta un próximo 'campamento de escritores' y está recibiendo canciones por parte de algunos de los más grandes artistas del momento", afirmó una fuerte cercana a Page Six.

Sin embargo, la misma fuente detalló que Britney está sumamente enfocada en su libro de memorias "The Woman in Me", el cual será lanzado el próximo 24 de octubre.

Por otro lado, una segunda fuente cercana a la artista especificó que "idealmente, (a Britney) le encantaría hacer un disco y tal vez una canción para el lanzamiento del libro".

Desde el fin de su tutela en 2021, la cantante estadounidense ha lanzado dos canciones: "Hold Me Closer" con Elton John y "Mind Your Business" con Will.I.Am, pero los fanáticos siguen esperando música en solitario y más personal