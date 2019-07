Brandon Routh volverá a ser Superman en el Arrowverso

SAN DIEGO, California.- Routh, quien protagoniza ’Legends of Tomorrow’ como Ray Palmer / The Atom, interpretará a Clark Kent y su heroico alter ego en "Crisis on Infinite Earths".

Será la primera vez que interpreta el papel desde la película de 2006 Superman Returns. Tyler Hoechlin, quien ha recurrido a Supergirl como Superman, también volverá a interpretar su papel en el crossover.

Se espera que el CW comparta los detalles del crossover este sábado en Comic-Con.

Según información de Deadline, "Crisis on Infinite Earths " abarcará cinco de los programas de cómics de DC de CW: Arrow, The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow y la recién llegada Batwoman, y está previsto que comience en diciembre. Tres episodios del evento se emitirán antes de la pausa de las vacaciones, y los dos restantes se realizarán en enero de 2020.

La historia se basa en una miniserie histórica de DC Comics en 1985-86 que eliminó el multiverso de DC de la época (de ahí las múltiples encarnaciones de Superman) y restableció la línea de tiempo en una Tierra. Al final de la séptima temporada de Arrow en mayo, Oliver (Stephen Amell) supo por el Monitor (LaMonica Garrett) que tendría que renunciar a su vida para salvar a Barry (Grant Gustin de The Flash) y Kara (Melissa Benoist de Supergirl) , estableciendo su muerte en la temporada final, 10 episodios de Arrow.

En la continuidad de la serie CW, The Flash, Arrow, Legends of Tomorrow y Batwoman están en la Tierra-1, pero Supergirl tiene lugar en la Tierra-38, lo que significa que Kara tiene que cruzar dimensiones para formar equipo con los otros héroes. Un reinicio posterior a la crisis probablemente traería todos los espectáculos a la misma Tierra.