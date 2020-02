Bradley Cooper e Irina Shayk se reencuentran en una fiesta

A escasos meses de que Bradley Cooper e Irina Shayk anunciaran el final de su relación sentimental luego de cuatro años de romance y tener una hija en común, ahora la ex pareja ha dado de qué hablar.

A pesar de los rumores que apuntaban a que Bradley e Irina terminaron mal debido a que se habían separado por la cercana relación que el actor mantenía con Lady Gaga, la reciente actitud de ambos ha terminado con esas especulaciones.

Y es que este fin de semana la ex pareja no tuvo ningún inconveniente en posar juntos y sonrientes para las cámaras al coincidir en una fiesta celebrada por la edición británica de Vogue y la firma Tiffany & Co. en Londres.

En la imagen difundida en la cuenta de Instagram de la publicación, Cooper y Shayk aparecen muy relajados junto al editor jefe de la revista, Edward Enninful.

Este hecho ha dejado ver que a pesar de todas las contemplaciones de un posible engaño de Bradley hacía Irina, ellos siguen conviviendo de la mejor manera y demostrando el cariño mutuo que se tienen.

“Creo que cualquier relación, buena o mala, saca a la luz lo mejor y lo peor de ti, así es la naturaleza humana. Dos buenas personas no tienen por qué formar una buena pareja. Me parece que somos muy afortunados de haber compartido ese tiempo. La vida sin B es un terreno sin explorar”, dijo Irina en una reciente entrevista.