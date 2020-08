Brad Pitt trata de evitar que Jolie se lleve a sus hijos a Londres

ESTADOS UNIDOS.- Los juicios por divorcio siempre son despiadados, pero el que están atravesando Angelina Jolie y Brad Pitt ha llegado a un punto crítico, ya que los actores están buscando conseguir la custodia de sus 6 hijos, pero ella los quiere llevar a vivir a Londres, lejos del actor.

Pitt, de 56 años, cree que su ex (de quien está separado desde 2016) está llevando el asunto "demasiado lejos", según reveló a la revista "Us Weekly" en su última edición. "No le queda otra opción que luchar ferozmente", reveló una fuente cercana al actor.

El 10 de agosto, Jolie solicitó la recusación del juez John W. Ouderkirk por conflicto de intereses. Alega que Ouderkirk tiene vínculos profesionales con una de las abogadas de su ex esposo. El magistrado fue el mismo que ofició su boda en 2014.

El equipo legal de Pitt criticó el intento de Jolie de destituir al juez y acusó a la actriz de retrasar los procedimientos del divorcio para no tener que ceder al pedido de custodia compartida. “Las persona más afectadas por la maniobra abiertamente estratégica de Jolie son sus hijos”, subrayaron los representantes de la estrella que este año se llevó un Oscar por su actuación en “Once Upon a Time in Hollywood”.

Angelina quiere llevar a sus hijos a vivir a Londres, a lo que Pitt no esta de acuerdo.

El juicio será en octubre

Jolie y Pitt tienen una orden de custodia temporal vigente mientras continúan negociando los acuerdos finales y ese sería el motivo por el que Jolie estaría intentando alargar el juicio, porque este le favorece mientras dure.

Los actores fueron pareja por 12 años y tenían dos de casados cuando Jolie le pidió el divorcio en 2016 alegando “diferencias irreconciliables” y medio de acusaciones por maltrato físico contra uno de sus hijos durante un vuelo privado.

La ex pareja tiene seis hijos: Maddox (18), Pax (16), Zahara (15), Shiloh (14) y los gemelos Knox y Vivienne, de 10. Aunque se sabe que Jolie ha luchado para darle la custodia mínima a su ex marido, el acuerdo que están negociando favorecería a Pitt.

Mientras tanto, Jolie ha amenazado con mudarse con sus hijos a Londres. “Ella cree que es un ambiente perfecto para los niños , tanto cultural como educativamente”, dijo un informante al tabloide británico The Mirror el 15 de agosto.

En noviembre de 2019, Jolie dejó en claro que no le gustaba Los Ángeles para vivir pero que no tenía otra opción. Al ser consultada sobre su vida en California, Jolie admitió que reside allí por su ex marido: “No estoy realmente apegada a esta ciudad. Preferiría viajar con más frecuencia y lo haré en cuanto mis hijos tengan 18. Por ahora, tengo que tener en cuenta dónde elige vivir su padre. Yo coopero”.

El tumultuoso proceso de divorcio entre la que alguna vez fue la pareja más amada por los medios de Hollywood comenzó hace cuatro años. Los dos actores recuperaron oficialmente su soltería en abril de 2019, pero la ex pareja, alguna vez conocida como “Brangelina”, también tiene que llegar a un acuerdo sobre su patrimonio.

El pasado mes de junio, Jolie reveló por qué decidió terminar su relación con Pitt. “Me separé por el bienestar de mi familia. Fue la decisión correcta. Sigo centrándome en su recuperación”, se sinceró la actriz en entrevista con Vogue India.

Antes de dar a luz a sus tres hijos más pequeños, Jolie adoptó a Maddox, Pax y Zahara. Cuando recuerda el proceso, dice que las palabras “adopción” y “orfanato” son términos positivos en su hogar. “Con mis hijos adoptivos, no puedo hablar de embarazo, pero hablo con mucho detalle y amor sobre el viaje para encontrarlos y cómo fue mirarlos a los ojos por primera vez”, explicó.