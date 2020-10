Boda de Ninel Conde y Larry Ramos podría ser cancelada por las autoridades

CIUDAD DE MÉXICO.- Ninel Conde y Larry Ramos se encuentran en el centro de la polémica debido a que su boda, la cual está planeada para este 28 de octubre en el Museo Casa de la Bola a las 7 de la noche, podría cancelarse.

Fue la Alcaldía Miguel Hidalgo la que, mediante su cuenta de Twitter, emitió un comunicado en el que señalaron que debido al semáforo epidemiológico en la Ciudad de México, los eventos sociales en salones, aún no están autorizados.

“#MHInforma Ante la noticia de un posible evento social este 28 de octubre en el Museo Casa de la Bola, se tomarán las medidas administrativas por la Dirección Ejecutiva Jurídica para proteger a la población. No están permitidos los eventos sociales en jardines ni salones”, se leer en el texto de la Alcaldía.

Por lo que las autoridades estarían en todo su derecho de cancelar la boda de los famoso, lo que a su vez provoca que haya una posibilidad de que la ceremonia también se cancele.

“El Museo Casa de la Bola es un recinto particular que no depende de nuestra administración. Nos hemos enterado a través de redes sociales y medios de comunicación, que hoy miércoles 28 de octubre se pretende realizar un evento social en dicho recinto. La Alcaldía Miguel Hidalgo realizará las diligencias necesarias para lograr que se respete los lineamientos sanitarios del semáforo naranja, establecidos en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; reiterando que hasta el momento no se ha autorizado la reapertura de salones ni jardines de fiestas para eventos”, continúa el comunicado.

Asimismo, indicaron que en caso de insistir en realizar la ceremonia en el lugar, este podría ser clausurado por las autoridades.