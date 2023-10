Bob Dylan recupera su histórica gira por Japón en 1978

Tijuana BC.- Sony Music está lanzando "The Complete Budokan 1978", una colección de grabaciones de los conciertos de Bob Dylan en su gira internacional de 1978, que incluyó actuaciones en Japón.

La gira marcó la primera vez que Dylan se presentó en Japón, con ocho conciertos en el Nippon Budokan Hall de Tokio.

Dos de estos conciertos, realizados el 28 de febrero y el 1 de marzo, fueron grabados y formaron la base del álbum "Bob Dylan at Budokan" lanzado ese mismo año.

Edición remasterizada

La nueva edición remasterizada, que se lanzará el 17 de noviembre, incluirá las actuaciones completas de Dylan en Japón y se basará en las cintas originales multipista de 24 canales.

La versión más completa constará de 4 CD y contendrá un total de 58 pistas, 36 de las cuales nunca se han publicado antes.

Esta colección presenta algunas de las canciones más icónicas de Dylan, como "Knockin' On Heaven's Door", "Like a Rolling Stone", "Blowin' in the Wind", "The Times They Are A-Changin'" y "Mr. Tambourine Man", interpretadas en vivo durante la gira de 1978.